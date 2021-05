El gol apareció en el superclásico argentino y fue obra de Carlos Tevez. El ‘Apache’ uso todos sus recursos para quitarse a su marca y rematar de cabeza para batir al joven portero Alan Díaz en el Boca Junors vs. River Plate por los cuartos de final de la Copa de la LFP en la Bombonera.

A los 11′, el legendario delantero ‘xeneize’ aprovechó el centro de Medina, que fue directo al centro del área, para abrir la cuenta. Eso sí, segudos antes, forcejeó con Maidan, quien cayó, pero el árbitro no pitó falta y la jugada continuó.

En medio de la celebración del gol, los jugadores ‘millonarios’ le reclamaron al árbitro Tello sobre la falta de Tevez a Maidana. El propio Gallardo tambíen protestó al cuarto juez.

Boca vs. River: la previa

La principal novedad en la previa del gran partido fue el brote de coronavirus en el plantel de Marcelo Gallardo. Paulo Díaz, Federico Girotti, Enrique Bologna, Germán Lux, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Rafael Borré, Bruno Zuculini, Tomás Castro Ponce, Franco Petroli, Franco Armani, Agustín Palavecino, Matías Suárez, Santiago Simón y Benjamín Rollheiser dieron positivo de COVID-19 y no podrán estar presentes.

Por su parte, Miguel Ángel Russo podrá contar con Esteban Andrada (regresó esta semana de Ecuador luego del PCR negativo) y Edwin Cardona (se recuperó de la miocarditis leve como consecuencia del coronavirus). De todos modos, ninguno de los dos serían titulares.

Boca y River volverán a toparse en una partido decisivo el próximo domingo y las autoridades tienen un pedido especial para sus hinchas: no se junten en plena pandemia. “No es momento de ver un partido de fútbol entre personas que no conviven, no es el momento por las próximas dos o tres semanas”, dijo el ministro de Salud de la alcaldía de Buenos Aires, Fernán Quirós, en rueda de prensa el viernes al referirse a la segunda ola de coronavirus.

