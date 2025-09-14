Golazo olímpico de Ángel Di María para el 1-1 de Rosario Central vs. Boca | VIDEO: TNT Sports
Golazo olímpico de a los 24 minutos del primer tiempo para darle el empate a ante por la jornada 8 del torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025. Los ‘xeneizes’ comenzaron adelante en el marcado con gol de Battaglia a los 20 minutos, sin embargo, nadie en el Gigante del Arroyito se esperaba que el ‘fideo’ marque un golazo especular para poner el empate. A los 24 minutos Di María se perfiló para ejecutar el tiro de esquina para los rosarinos, pero en lugar de central decidió pegarle al arco de Brey quien no midió la dirección del balón y así se concretó un golazo olímpico del ‘fideo’.

