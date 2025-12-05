Este viernes 5 de diciembre se conocerá el grupo de Argentina en el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, luego del sorteo que se llevará a cabo en el Centro Kennedy de Washington D.C. de Estados Unidos. La ‘Albiceleste’ parte como una de las selecciones favoritas y buscará defender el título que levantó en Qatar 2022, con Lionel Messi, Enzo Fernández, Alex Mac Allister y ‘Dibu’ Martínez dentro de las figuras del plantel. Lionel Scaloni se mantiene como el director técnico y buscará seguir haciendo historia. El sorteo se comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo argentino se verá por Telefe y TyC Sports.
