Guillermo Farré, recordado en el Perú por su etapa como entrenador de Sporting Cristal, atraviesa hoy uno de los momentos más complicados de su carrera como director técnico. Apenas unos días después de asumir el mando de Aldosivi de Mar del Plata, el argentino ya tuvo que enfrentarse al descontento de los hinchas, quienes lo encararon junto al presidente del club en pleno centro de entrenamientos. Con el equipo en zona de descenso y sin victorias en varias jornadas, la presión se ha vuelto insostenible para el estratega, que apenas ha dirigido un partido y ya siente de cerca la exigencia de una hinchada que no tolera más tropiezos.

La llegada de Guillermo Farré al ‘Tiburón’ generó expectativa en la directiva, que buscaba un cambio de rumbo tras un arranque desastroso en el Clausura. Sin embargo, el debut del ex Belgrano y Sporting Cristal fue con derrota frente a Sarmiento de Junín, resultado que generó el malestar de la afición marplatense.

El mal momento deportivo llevó a que la barra del club, conocida como La Pesada del Puerto, organizara un banderazo en el complejo deporitvo de Aldosivi. Allí, jugadores, técnico y presidente tuvieron que escuchar las duras recriminaciones de los seguidores, que exigieron más compromiso y sacrificio.

Las frases que retumbaron en el entrenamiento reflejaron la tensión: “Esto es Aldosivi” y “La camiseta se transpira” fueron los gritos más repetidos por los barristas, quienes no aceptan que el equipo siga en la parte baja de la tabla sin mostrar reacción.

Farré, acompañado por el presidente Hernán Tillous, intentó calmar los ánimos con un discurso sereno. “El objetivo es quedarnos en la categoría. Nos valemos de resultados y da bronca a todos”, expresó el DT, consciente de que la permanencia es hoy la única meta posible para el club.

Guillermo Farré se despidió de Sporting Cristal por malos resultados. (Foto: Liga 1)

El presente de Aldosivi es preocupante: acumula nueve partidos sin triunfos en el Clausura y se ubica último en la tabla con 18 unidades, compartiendo la lucha por no descender con Talleres y San Martín de San Juan. Cada fecha que pasa sin ganar complica aún más el panorama.

La hinchada no solo cuestionó la falta de resultados, también la actitud de los jugadores dentro del campo. Según los reclamos, el equipo no demuestra la entrega necesaria para revertir la crisis, algo que Farré reconoció públicamente: “La actitud es necesaria para salir de esta situación”, afirmó.

El malestar fue tan grande que algunos aficionados lanzaron críticas directas contra los futbolistas, acusándolos incluso de distracciones extradeportivas. “Deciles que dejen el casino” o “Pongan huevo” fueron algunos de los reclamos que se escucharon durante la protesta.

Con apenas ocho jornadas por delante, el margen de error se ha reducido al mínimo. Farré sabe que no tiene tiempo que perder y que debe encontrar rápidamente la fórmula para sumar puntos. De lo contrario, Aldosivi podría consumar un descenso que hoy parece más cercano que nunca.

