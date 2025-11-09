Transmisión de HBO Max y TNT Sports para ver el Superclásico 2025 de Boca vs. River por Liga Argentina. (Foto: AFP / Composición Depor)
Todo listo para una nueva edición del Superclásico 2025. Este domingo 9 de noviembre, La Bombonera será el escenario para el duelo de River Plate vs. Boca Juniors, a partir de las 16:30 horas Buenos Aires y que contará con transmisión de HBO Max y TNT Sports Premium. Boca Juniors es el actual líder del torneo en la Zona A con 23 puntos, mientras que River Plate tiene 21 unidades y se ubica en el sexto lugar de la Zona B. Los de Gallardo han perdido 8 de sus últimos 10 partidos.

HBO Max y TNT Sports Premium EN VIVO - cómo ver Boca vs. River por Superclásico 2025 (Video: @bocajrsoficial)
