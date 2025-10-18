El homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. (Video: TNT Sports)
El homenaje a Miguel Ángel Russo en La Bombonera. (Video: TNT Sports)

El pasado 8 de octubre, el mundo del fútbol se conmocionó con la noticia del fallecimiento de . El DT tuvo una larga lucha contra el cáncer, enfermedad que fue afectando en su salud. En su última etapa, dirigió a , equipo con el cuál siempre se sintió identificado. Como era de esperar, en tienda ‘Xeneize’ escogieron la previa del para realizar un homenaje. Desde La Bombonera, comenzó la ovación por parte del público, sumado a un video de recuerdo en la pantalla. Acto seguido, Leandro Paredes (actual capitán) lanzó un conjunto de globos hacia el cielo, vistiendo también una camiseta especial donde se le puede ver besando el escudo del club. De esta manera, se despidieron de uno de los estrategas más exitosos en la historia de la institución.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS