vs. se miden hoy (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en la primera fecha de la . ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasará para el territorio sudamericano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus. ¿A qué hora comienza la transmisión de este encuentro? Este duelo está pactado para el sábado 10 de enero desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia, Ecuador).

Independiente vs Alianza Lima por Serie del Río de La Plata. (Video: Muy Independiente)
