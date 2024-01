Este lunes 8 de enero, Javier Milei, presidente de Argentina, volvió a referirse a las sociedad anónimas en el país argentino, uno de los elementos que formó parte de las 30 medidas más importantes de su primer Decreto de Necesidad y Urgencia. Si bien el mandatario reveló los motivos que lo llevaron a incluir esta norma, también reveló que cinco equipos de la LPF están bajo la mira de Chelsea, institución que planea comprarlos en un futuro.

En una entrevista con Radio Mitre, el presidente señaló que las SAD deben ser parte del fútbol argentino, a causa de que esto cuenta con potenciales recursos que podrían hacer crecer el balompié en su país. “Hay grupos árabes expectantes para invertir 3 mil millones de dólares. ¿Qué es lo interesante? Que las inversiones entran muy rápido. Es un negocio muy fácil, no tenés que hundir una maquinaria enorme o esperar dos años como si fuera montar una fábrica”, sostuvo.

No obstante, uno de los temas que más sorprendió fue cuando reveló el gran interés por parte del Chelsea por comprar cinco clubes muy importantes de la Liga Profesional Argentina. “Está la voluntad manifestada de querer comprar Boca, Racing, Estudiantes, Newell’s o Lanús. Es dinero rápido. Si los socios de esos clubes no quieren, seguirán con el esquema actual”, confesó.

Es necesario mencionar que el club inglés aún no se pronunció de manera oficial al respecto, pero existen otros comunicadores que han iniciado los rumores, como es el caso del youtuber Felix Johnson. ”Soy hincha de Boca y si vienen grupos inversiones y ponen una fortuna en Boca y eso hace que Boca gane siempre y que River no le pueda ganar un solo partido, la pregunta es, ¿dónde firmo?”, sostuvo Milei.

Javier Milei se refirió a las elecciones de Boca y mandó recado a Riquelme

“No estoy enojado con Riquelme. Uno sabe lo que hace y sabe las condiciones en las cuales juega. Sabía que me iban a mandar gente a insultar, ya lo sabía, ya tenía la información. Para mí era importante poner en claro la Argentina que queremos nosotros. En cualquier parte del mundo, si el presidente de la Nación va y vota, el club debería estar orgulloso, pero Riquelme me mandó gente a insultar”, mencionó el político, el mismo que fue repudiado cuando pisó el estadio La Bombonera en el pasado mes de diciembre.

“¿Me voy a dejar amedrentar? ¿Me voy a dejar apretar por el presidente de un club de fútbol? Me parece que no corresponde. Y menos me lo va a hacer a mí. Y después una cuestión de lealtad con el presidente Macri (candidato a vice por la oposición). Y una cuestión de gratitud para con Martín Palermo (quien iba a ser DT si ganaba Andrés Ibarra). Los mejores momentos que pasé en la cancha de Boca, fue con Palermo. Y los mejores momentos que viví fuera de la cancha fue gracias a Martín Palermo. Entre otros recuerdos señalo el día de la final con el Real Madrid”, aseveró.

La revolución Milei en el fútbol argentino

Días después de convertirse en el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei no tardó en realizar grandes cambios en el país y no solo en la materia política, sino también a nivel deportivo. Así pues, el político anunció a la nación las nuevas medidas incluidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), estableciendo “las bases para la reconstrucción de la Argentina”. No obstante, el punto número 27 de dicha resolución, la cual va referida a la modificación de la Ley de Sociedad, llamó la atención, puesto que abre la posibilidad de que los equipos argentinos puedan convertirse en sociedades anónimas, si es que así lo quisieran.

La Ley de Deportes fue modificada para quienes “se consideren asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física”, tal y como señala el artículo 334 del Decreto de Necesidad y Urgencia, publicado en el Boletín Oficial,

El pasado 15 de diciembre, la diputada Juliana Santillán reveló que el Gobierno Nacional iba a incluir un proyecto para presentar al Congreso, para habilitar las Sociedades Anónimas. Sin embargo, aclaró que esta será una opción, la cual los clubes podrán “tomarla o no”.

“Estamos hablando de que el deporte tenga un incremento grande de inversión extranjera en el país, para eso hay que cambiar el sistema, que es optativo, ellos pueden tomarlo o no, por lo tanto, no es privatización, es el sistema inglés, donde pueden optar o no sumarse a ese esquema”, señaló Santillán.





