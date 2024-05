El amor no conoce de edades ni fronteras, y el sonado romance de Juan Ramón Verón, conocido como la ‘Bruja’, con Agustina Amaro, ha demostrado ser un claro ejemplo de esta afirmación. La noticia ha sacudido las redes sociales y ha dejado sorprendidos a muchos seguidores del fútbol y, en particular, a los hinchas de Estudiantes de La Plata, el club donde ambos se conocieron. En un giro inesperado, el papá de la ‘Brujita’ Juan Sebastián ha encontrado el amor en una futbolista de 30 años, quien forma parte del equipo femenino del ‘Pincha’. La diferencia de edad de 50 años entre ambos no ha sido un obstáculo para que su relación florezca en contra del mar de críticas que les ha caído.

Amaro, una de las delanteras más importantes del Estudiantes femenino, que también se define como directora técnica, ha estado compartiendo su felicidad a través de su cuenta de Instagram. En una de sus publicaciones más destacadas, celebró el cumpleaños número 80 de Verón con un emotivo mensaje.

“Antes que termine el día… ¡Gracias a todos por los saludos y el día hermoso lleno de emociones que le hicieron pasar a Juan! ¡Feliz vuelta al sol, amor!”. Esta publicación incluyó varias imágenes del festejo, donde se pudo ver a la familia Verón en pleno, incluyendo a Juan Sebastián Verón y su esposa Valentina Martín.

La relación entre Verón y Amaro parece haber comenzado a finales de 2021, aunque los detalles exactos de cómo surgió el romance permanecen en la privacidad de los protagonistas. En numerosas publicaciones y videos, se los ve compartiendo momentos íntimos y cotidianos, desde un paseo en ascensor hasta relajarse juntos en casa.

En una declaración pública de sus sentimientos, Amaro publicó una foto con el mensaje “Solo vos y yo”, acompañada de un emoji de corazón. Esta frase ha resonado en las redes como un símbolo del amor que ambos sienten y de su deseo de enfrentar el mundo juntos, sin importar los comentarios o las críticas externas.

Las reacciones a la relación han sido mixtas, con muchos mostrando su apoyo y admiración por la pareja. Algunos seguidores de Estudiantes de La Plata han expresado su sorpresa, pero también han destacado la felicidad que ambos irradian. “Si ellos están felices, eso es lo que importa. Juan Ramón ha dado mucho al club y merece toda la felicidad del mundo”, comentó un hincha en las redes sociales.

Juan Ramón Verón es una de las figuras más emblemáticas en la historia del fútbol argentino y, especialmente, en la historia del Club Estudiantes. Nacido el 17 de marzo de 1944, en La Plata, Argentina, Verón tuvo una carrera destacada tanto a nivel nacional como internacional, dejando un legado imborrable en el deporte.

Uno de los logros más significativos de Verón con Estudiantes fue la conquista de la Copa Libertadores en tres ocasiones consecutivas (1968, 1969 y 1970). Estos lo títulos colocaron en la élite del fútbol mundial. También conoció lo que es levantar una Copa Intercontinental al vencer al Manchester United en 1968.

Tras su retiro, Verón ha estado involucrado en diversas actividades relacionadas con el fútbol, incluyendo el apoyo a las divisiones juveniles de Estudiantes y la participación en eventos del club. Su figura sigue siendo muy respetada y querida por los hinchas.

