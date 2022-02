Si bien es cierto, todo el mundo habló sobre el fichaje de Julián Álvarez al Manchester City. Pep Guardiola, entrenador del conjunto inglés, fue uno de los primeros que se animó a confesar que ya cruzó palabras telefónicas con el joven futbolista. Del mismo modo, Pablo Zabaleta, uno de los argentinos que fue multicampeón con el elenco de la Premier League, también reveló que tuvo un diálogo con la ‘Araña’. Sin embargo, faltaba la voz autorizada del delantero que se convirtió en el máximo goleador de la historia de los ‘citizens’. Estamos hablando de Sergio Agüero.

En una charla con sus seguidores de su canal de Twitch, el ‘Kun’ -hoy retirado del fútbol profesional tras sufrir una afección cardiaca-, aprovechó una pregunta en relación al tema y se refirió al arribo del jugador del River Plate al actual líder del campeonato inglés.

“Julián es bueno en serio. Es muy, muy bueno... Me llevo muy bien con él de las veces que estuvimos compartiendo plantel en la Selección y nos cagamos de risa. Siempre me preguntaba cosas y yo desde mi experiencia le di mi visión, pero después él decide. Me gusta, y habría que ver en el Manchester City de qué lo van a usar...”, mencionó Agüero, elogiando al goleador de la LPF.

Fiel a su estilo, el ‘Kun’ también se animó a contar que el “el tema es que Guardiola no usa delanteros”. Según su propia experiencia en el Manchester City, el ex futbolista -que ganó 15 títulos durante su estadía en el club- expresó: “Yo no sé si Julián se va a acostumbrar a ser un delantero 9 porque creo que es un jugador más libre. Yo lo dejaría arriba, que se mueva libre y rompa las pelotas ahí porque es un jugador inquieto. Lo pondría de segundo punta, mediapunta o wing”.

Cabe resaltar que lo dicho por Agüero es cierto y se ha evidenciado en el planteamiento de Pep en sus últimos partidos de Premier League. Pese a tener un ataque superpoblado con estrellas como Mahrez, Bernardo Silva, Gabriel Jesus y De Bruyne, el estratega no encaja en su idea futbolística al clásico centrodelantero.

“Yo era 9 pero a veces él (Guardiola) no quería jugar con delanteros y yo no jugaba. Es una táctica de él y la verdad es que no sé adónde podría encajar hoy Julián en el City. Yo lo pondría como wing para que se vaya adaptando. No juega 4-4-1-1, siempre juega un 4-3-3 o mete línea de tres y una línea de cinco en el medio para atacar, pero te juega muy poco con dos puntas”, aseguró.

Los términos del fichaje de Álvarez y su préstamo en River

El pasado 31 de enero, River y Manchester City anunciaron en manera conjunta el fichaje de la ‘Araña’. Desde aquel entonces, los derechos del delantero ahora le pertenecer al cuadro inglés, que lo compró en 24 millones 241 mil 457 dólares y lo dejará en Núñez hasta fin de año, salvo que la escuadra del ‘Muñeco’ quede eliminado de la Copa Libertadores 2022 antes de los cuartos de final.

También está la posibilidad que, una vez disputada la vuelta de octavos el 6 de julio, el puntero de la Premier League haga uso de la cláusula por la cual se comprometió a pagar 1 millón 700 mil como penalidad por incorporarlo anticipadamente luego de esa fecha.





