La historia de Keylor Navas cambió por completo en el 2014, cuando se alzó como una de las figuras de la sorprendente Costa Rica que llegó a cuartos de final de la Copa del Mundo de ese año. El guardameta ‘Tico’ atajaba por entonces en el Levante, y su gran Mundial le permitió llegar al Real Madrid, con el que también brilló. Pero tal vez nada de eso hubiese ocurrido si solo cinco años antes Caruso Lombardi lo hubiera aceptado en Racing.

El siempre polémico técnico argentino, ahora en Belgrano, repasó su paso por el banquillo de la ‘Academia’ en el 2009, cuando el cuadro de Avellaneda luchaba por no perder la categoría. Lombardi confesó que le ofrecieron a Navas, ahora en el PSG, pero que lo rechazó porque era muy pequeño de estatura.

“De Keylor Navas me mostraron un video y lo vi muy chiquitito y no me gustaban los arqueros chiquitos. En ese momento además era medio pelo, ni se acercaba a lo que atajó en el Real Madrid”, dijo el entrenador en Racingmaniacos.

El arquero costarricense estaba en el Deportivo Saprissa de su país, lejos de lo que luego fue cuando llegó al Real Madrid, con el que ganó 12 títulos, incluyendo tres Champions League.

Sobre lo que fue Racing

“Me dio mucha pena irme, realmente fui un pelotudo al decir que me iba. Habíamos hecho un campañón pero se fueron muchos jugadores y el presidente me dijo que no se podía hacer una inversión grande. Después empatamos 5 partidos y en Racing no podés empatar, tenés que ganar”, aseguró sobre su salida rápida de Racing.

“¿Cómo no voy a querer volver a Racing? Tenés que ser un bicho raro para decir que no. Jamás hubiera imaginado dirigir a un equipo tan grande, menos viniendo del ascenso. Cuando estás en un club así te encariñás mucho y cuando te vas te queda un recuerdo hermoso. Siempre voy a querer que le vaya bien”, cerró el entrenador.

