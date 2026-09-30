Argentina vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)
Argentina vs. Bolivia. (Foto: Getty Images)

Este miércoles 30 de septiembre desde las 9:00 p.m. (horario en Argentina), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Mario Alberto Kempes. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports y DIRECTV para todo el público argentino, mientras que Unitel y FútbolCanal lo pasarán en Bolivia. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará a las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, a las 8:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela, mientras que en España será a las 2:00 a.m. del jueves 1 de octubre. ¡No te lo pierdas!

Sin Lionel Messi, Argentina chocará ante Bolivia. (Video: AFA)
Sin Lionel Messi, Argentina chocará ante Bolivia. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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