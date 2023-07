El punto máximo de la carrera de Lionel Messi fue haber conseguido la Copa del Mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022. La estuvo buscando desde Alemania 2006 –cuando participó por primera vez en un Mundial– y ahora que restan menos de tres meses para que comiencen las eliminatorias para el del 2026, los hinchas argentinos están ilusionados con que ‘Leo’ encabece al equipo que defenderá el título en el certamen que se desarrollará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, en una reciente entrevista el astro nacido en Rosario manifestó que no está asegurada su presencia en dicho torneo. Llegaría con 39 años y son muchos factores los que entrarán a tallar cuando le toque tomar la decisión. Sobre esto habló Cesar Luis Menotti en nota para Súper Deportivo Radio, en donde consideró que, si físicamente está bien, no tendrían ningún problema en ser parte del plantel.

En este diálogo con el programa que se transmite por Radio Villa Trinidad, el director de Selecciones de la AFA dijo lo siguiente: “Físicamente y por edad puede jugar tranquilamente, porque él hace una vida muy sana, entrena bien, se entrena mucho... Es un chico que está muy bien. Y es un pibe, tiene 35 años, 36, ¿no? Ojalá tuviese yo 36, sabes cómo juego hasta los 40″.

Ahora que jugará en la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, Messi tendrá más tiempo para analizar el panorama que podría tener de aquí a un par de años y ver si vale la pena disputar el Mundial del 2026. Según la óptica de Menotti, en Estados Unidos jugará más relajado y sin tanta presión como en Europa, lo que lo llevará a tener una vida más tranquila sin dejar de competir.

“Técnicamente y todo, está impecable. No ha tenido lesiones importantes. Es un chico que ha vivido el fútbol con mucho respeto por su salud. Después habrá que ver su estado de ánimo, por ahí también quiere disfrutar un poco más su libertad. Ahora en Miami estará más tranquilo. Lo único que me interesa es verlo en un equipo que disfrute del fútbol”, agregó el ‘Flaco’.

Lionel Messi todavía no define su presencia en el Mundial del 2026. (Foto: Instagram)

En otro momento de la entrevista, el campeón del mundo en Argentina 1978 se refirió a la posibilidad que existió hace unos meses de que la ‘Pulga’ volviera al FC Barcelona, algo que finalmente no se dio. “Me hubiese gustado como a todos. Lo único que me gusta a mí es verlo en un equipo donde pueda jugar tranquilo y que disfrute del fútbol. Tiene mucho para dar. Él está de salud impecable. El Barcelona para mí es muy atractivo. Me tocó vivir con el más grande del mundo en Barcelona, así que imagínate cómo lo disfruté”, añadió.

“Además la ciudad, el club... es muy especial. Si me hubiese gustado. Y el se crió prácticamente ahí, ¿no? Además con el técnico (Xavi), que ha sido compañero. Pero bueno, también las exigencias son diferentes y él debe tener muchas ganas también de ser feliz con su familia. Las presiones del Barcelona son terribles. Pierdes dos partidos y salís a la calle, ves la ciudad y son todos hinchas del Barza”, acotó.





Los elogios de Menotti a Di María: al nivel de Messi y Maradona

Si bien forma parte del éxito reciente de la Selección Argentina, a lo largo de los años Ángel Di María no ha recibido el reconocimiento que seguramente merece. El ‘Fideo’ marcó goles importantes para títulos como el oro olímpico, la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo, por lo que, para César Luis Menotti, está a la altura de Lionel Messi, Mario Alberto Kempes y hasta del propio Diego Maradona.

“Es el jugador que merece el mismo reconocimiento de los grandes futbolistas. Yo lo pongo a la altura de (Mario) Kempes, de (Diego) Maradona, de Messi... Para mí es el jugador que ha representado como nadie el fútbol argentino. En todos los lugares, donde vayas y jugó Di María, los que entienden de fútbol lo respetan de una manera increíble y los que lo conocen lo quieren mucho”, apuntó.

“Yo tenia mas alegría por el que por mí. Para mí es tan ejemplo como el mejor jugador de la historia de los que vos quieras comparar. Está para jugar Di María. En la Primera de Boca, en la Primera de River, en la Primera de (Rosario) Central, juega y es el mejor. Ojalá que, si se retira del futbol, Central lo reciba y que todos los que somos hinchas de Central estemos en el estadio. Para lo que él decida. Tampoco sé cómo está su estado de ánimo, hace mucho no lo veo. Yo sería muy feliz aunque sea que juegue un partido con la camiseta de Central”, cerró el exseleccionador argentino.





