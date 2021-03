Es uno de los personajes más conocidos del deporte argentino. O al menos el estilista más famoso, pues es el encargado, nada menos, que del look de reconocidos futbolistas. Por ejemplo, estuvo con Paredes en París o en Italia con Pezzella y Biglia, todos jugadores de la Selección Argentina. Pero el más especial, sin duda, es Lionel Messi.

Darío del Casale, más conocido como ‘Il Tano de Il Figaro’, charló en el programa Jugador 23 de TyC Sports y contó la historia de cuando le cortó el pelo a Messi por primera vez.

Casale contó que su primer acercamiento a Leo fue a través de Jorge Messi: “Con el papá de (Lionel) Messi me temblaban las piernas. Vos pensás ‘si viene el papá de Messi estoy cerca de cortarle el pelo al uno...’”.

Hasta que finalmente llegó el día en el que le tocó tener en sus manos al ‘10′ del Barcelona. “Ahí no estaba nervioso, eh. Fue en Puerto Madero, lo vuelvo a soñar cada tanto. Tenía el pelo lacio y le hicimos el flequillito, le cambiamos el ‘look’ y lo mantuvo hasta el día de hoy, no se usaba tan pelado a los costados ahí. Le corté dos veces, esta fue antes del Mundial 2014”.

“Yo tenía que estar a las cinco de la tarde en la puerta de la casa, obviamente menos cinco estaba ahí. Las torres estas tienen 200 ascensores y 200 veces salí para diferentes lugares. Piso 35, en punto toqué la puerta. Y cinco, y 10, me estaba poniendo más loco, digo ‘capaz que se fue’. Eran y 20 y no estaba, empecé a tirar la puerta abajo”, relató.

“Me recibe y me dice ‘pero boludo te fui a buscar abajo’. Ahí ya me tranquilicé. Durante el corte pensé que iba a agarrar un celular mientras le cortaba y nunca lo tocó, de hecho me dijo ‘me contó mi viejo que estuviste en Barcelona’. O sea que habló de mí sin conocerme. Son cosas que te marcan, mi hijo lo tiene tatuado, somos enfermos”, contó.

(Foto: diario As)









