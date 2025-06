A días del Mundial de Clubes 2025 que se desarrollará en Estados Unidos y del que participará Lionel Messi en el Inter Miami, el periodista Flavio Azzaro lanzó una bomba: la vuelta de la ‘Pulga’ a Newell’s Old Boys de su natal Rosario. En el contexto del reciente anuncio de Ángel Di María en Rosario Central justamente tras la participación del Benfica en este certamen internacional de clubes, el periodista aseguró en su canal de streaming que el capitán de la Selección de Argentina finalmente volvería a ponerse la camiseta de la ‘Lepra’.

“Hoy Lionel Messi tiene decidido venir a jugar Newell’s en diciembre. Tienen que darse las circunstancias, porque hay cuestiones políticas, hay elecciones en Newell’s, hay que armar un operativo. Los pibes (hijos) hoy se bancarían (aceptarían) venir a vivir a la Argentina, que capaz serían seis meses”, indicó el periodista en su canal AZZ.

Cabe mencionar que Newell’s fue el club que nutrió el talento inicial de Messi antes de que se mudara a Barcelona en el 2000. Ojo, el actual contrato del ‘10’ con el Inter Miami, firmado en 2023, está establecido hasta finales de 2025. Sin embargo, el contrato incluye una cláusula de extensión de 12 meses que le permitiría permanecer en la MLS hasta 2026.

“Sé el aprecio que tiene por la institución y las ganas que tiene de venir“, declaró Ignacio Astore, presidente de Newell’s, sobre este tema en TyC Sports, alimentando el deseo de los hinchas de la ‘Lepra’ de contar con la figura más destacada de los últimos años en su equipo.

“Es algo que él tiene que decidir. No he hablado con el jugador. No creo que sea apropiado hablar con él porque lo pondría en una posición incómoda. Tal vez tiene un contrato, tal vez siente que no es el momento adecuado, tal vez tiene otros compromisos familiares... Sé el aprecio que tiene por la institución y cuánto quiere venir”, agregó Astore.

Lionel Messi se alista para volver con la Selección de Argentina, a puertas también del Mundial de Clubes con Inter Miami. (Foto: AFP)

¿El hombre clave?

Eso sí, el presidente de Newell’s Old Boys también reveló que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, es otra figura que está trabajando silenciosamente para que Lionel Messi por fin juegue en el fútbol argentino.

“Él (Tapia) está trabajando constantemente en esto”, dijo Astore en una entrevista aparte con Radio Con Vos. “A Messi le falta una Copa Argentina, una Copa Sudamericana y una Libertadores, porque ya tiene todos los otros títulos. Es su decisión”, añadió.

Aunque el vínculo de Messi con el Barcelona es eterno y su actual etapa en Estados Unidos sigue atrayendo la atención, Rosario también sigue estando cerca de su corazón, por ser su ciudad natal, y una posible vuelta a donde todo empezó podría dar la vuelta al mundo.

TE PUEDE INTERESAR