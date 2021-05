Quedan pocos días para el reinicio de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 y Lionel Scaloni lo sabe. Es por esa razón que el entrenador de la selección argentina no ha reparado en elogios a Lionel Messi para tenerlo motivado de cara a los partidos ante Chile y Colombia y la Copa América. El estratega de la Albiceleste destacó las cualidades del ‘10′ tanto dentro como fuera del campo, dejando varios titulares de impacto en declaraciones a ‘Olé'.

“Yo te aseguro que él (Messi) es el que más sangre tiene, el que más quiere ganar, el que más le duele perder, no tengo dudas. Es el primero que está cuando el entrenador necesita una mano. Como es un chico que vende tanto, muchos le ponen tópicos... Se pueden decir muchas cosas, pero sinceramente hablamos con el cuerpo técnico y a veces es impresionante cómo lo lleva de natural, de bien. Es para sacarse el sombrero”, dijo Scaloni.

En la misma línea, el DT de la Albiceleste dio detalles de cómo es la relación cotidiana con el futbolista del Barcelona. Se comunican solo cuando entiende la situación verdaderamente lo amerita.

“Solo hablamos cuando realmente creo que hace falta porque con ningún jugador somos invasivos. Leo tiene que sentir que es un jugador de la Selección y no debe decidir ni cómo, ni cuándo se viaja, ni cuándo hay que ir a tal lado o a otro. Eso es fundamental. Él sólo se tiene que dedicarse a jugar al fútbol y ya con eso basta”, argumentó.

Por último, Scaloni negó que Messi haya influido alguna vez en convocatorias o alineaciones. “Si hay algo que yo puedo decir, y lo puedo hacer a boca abierta, es que nunca, nunca, se metió en una alineación. Es una locura decir eso. Es inviable. Ahora que él diga éste sí o éste no, es una locura que no sé de dónde agarrarla, no tiene sentido”.





