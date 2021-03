El futuro de Lionel Messi está en el Barcelona, PSG o Manchester City. A pocos meses para el final de su contrato en Camp Nou, el genio de Rosario sigue deshojando margaritas. Quiere seguir jugando en la élite del fútbol mundial, aunque desde Argentina piden que no se olvide de su primer gran amor: Newell’s Old Boys. No fichará por la ‘Lepra’ este año, pero el ‘Mono’ Burgos, flamante entrenador del equipo rojinegro, cree que llegará el día en que la ‘Pulga’ vuelva a casa para jugar en el estadio Marcelo Bielsa.

En entrevista para un medio rosarino, el exportero afirmó que Messi continuará jugando en el Barcelona y que en algún momento de su carrera decidirá fichar por Newell’s Old Boys, tal como ha expresado el mismo capitán azulgrana en otras oportunidades.

“Tengo el mejor concepto suyo. Creo en él, creo que puede dar más todavía. Creo que no se irá de Barcelona porque es su casa como también es Newell’s y creo que en algún momento va a pasar por acá”, expresó en diálogo con el diario rosarino ‘La Capital’.

“Si Diego Maradona jugó acá, Messi también va a querer jugar en la Primera División de Newell’s. Creo que en algún momento eso pasará. Ojalá que sea pronto”, agregó sobre el capitán del Barcelona el exasistente de Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

Germán Burgos vive su primera experiencia como entrenador principal tras su salida de Atlético de Madrid. (Foto: AFP)

Messi, el ‘leproso’

A los siete años, Newell’s Old Boys le abrió las puertas de las categorías inferiores al hoy crack azulgrana. Gracias a sus goles y regates que sonrojaban a los rivales, Messi se convirtió en el líder de un grupo que pasó a llamarse la ‘Máquina ’87’.

No había quien pudiese detener a ese pequeñito capaz de pasar por entre las piernas de un defensor. Según documentos que se hallan en la Asociación Rosarina de Fútbol, la ‘Pulga’, entre 1994 y 1999, jugó 176 partidos y marcó 234 dianas en total.





