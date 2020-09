No se guardó nada. Hernán Crespo, actual director técnico de Defensa y Justicia, se manifestó sobre el caso de Lionel Messi y su frustrada salida del FC Barcelona. El exfutbolista de la Selección Argentina afirmó que Jorge Messi, padre y representante de la ‘Pulga’, fue el principal responsable de que su hijo no haya cumplido su deseo de abandonar Catalunya.

“Acá el tema también con toda esta situación es que, con todo respeto a Jorge Messi (padre y agente de Leo), me parece que en estas circunstancias necesitas a un profesional al lado. No es lo mismo que hable un agente, es decir, alguien profesional, que tu padre. El agente no va a tener en cuenta el tema familiar y demás y uno necesita en estos casos a un profesional”, sostuvo en diálogo con TyC Sports.

“No le quiero quitar méritos a Jorge Messi, por favor, pero no tuvo la espalda respecto de otros que sí podían haber manejado el tema con anterioridad. No sé cuántas veces se sentó a hablar con un contrato en conflicto... renovarle a Leo en el Barcelona es simple, no hace falta tanta experiencia, el tema es cuando pasa algo así, que pasó”, agregó.

Por último, el ex Inter de Milán fue enfático en recalcar que no se trata de no confiar en tu familia, sino que el tema de los contratos en el fútbol es algo más allá que un sentimiento de sangre.

“Yo confío en mi viejo, en mi vieja, en mi familiares... Estamos hablando de dirigentes, de contratos, de economía, de números, de eventual nuevo presidente, de Messi. Estamos muy arriba. Necesitamos manejarnos ahí. De palabra le creo a mi viejo, vieja, señora, hijos. Acá estamos hablando de otra cosa”, finalizó.

Hernán Crespo logró coincidir con Lionel Messi su última etapa con la albiceleste. Ambos formaron parte de la convocatoria de José Pekerman para el Mundial de Alemania 2006. Asimismo, comparten el top cinco de máximos artilleros de la Selección Argentina, el cual comanda Leo con 70 goles.