Lionel Messi no solo genera cantidades sustanciales de dinero dentro del ámbito futbolístico. Es conocido que el jugador del París Saint Germain viene invirtiendo hace varios años en el rubro hotelero, sobre todo comprando propiedades de lujo dentro del Viejo Continente.

Uno de los hoteles que adquirió la estrella argentina fue el MiM Sitges de Barcelona, perteneciente a la cadena Majestic. Este negocio se dio por 30 millones de euros en el año 2017.

El trato se cerró con el empresario Francisco Sánchez, quien afirmó que no tenía ningún impedimento para seguir con su funcionamiento. No obstante, esto no terminó siendo así, ya que dicho recinto incumplía la normas urbanísticas y tiene pendiente una orden de demolición, dictada por la justicia española

Esta noticia bomba fue revelada por el portal El Confidencial, que logró contactarse con gente del entorno de ‘10′, aunque prefirieron guardar silencio por lo delicado de la situación.

Todo este problema se habría originado hace doce años, cuando se empezaron las obras para la construcción del hotel. Por aquel entonces, Francisco Sánchez obtuvo la licencia para la construcción, aunque las obras fueron más allá de los límites que dispone el Ayuntamiento de Sitges. Una de las principales observaciones que se le hizo fueron las balcones que sobresalen dos metros la fachada.

Dos años más tarde, el empresario quiso regularizar la situación de algunas edificaciones, mandando documentos sobre cómo se construyeron. Aunque el ayuntamiento le respondió que habrían violado las normas, haciendo inminente la demolición.

Aunque en los últimos tiempos el hotel viene funcionando de manera normal, la orden está vigente y en cualquier momento se espera que pueda ejecutarse. Un partido más que complicado para ‘Leo’.





