Ha pasado más de un mes desde que Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar 2022, sin embargo, desde aquel 18 de diciembre del 2022 no hay argentino que no recuerde el día en que Lionel Messi levantó el trofeo que tanto había soñado durante toda su vida. Como dice la letra de ‘Pa’ la Selección’, tema de la banda ‘La T y la M’, “esta locura, no la trates de entender, no tiene cura, se lleva en la piel”.

Y es que, aunque pasen los días, los meses y los años, no habrá recuerdo más sublime para todos los argentinos que el hecho de haber ganado la tercera estrella. Así, pues, ‘Leo’, gestor y jugador clave de dicho logro, conversó por primera vez con los medios de comunicación siendo campeón del mundo y dio detalles importantes de lo que vivieron aquella noche en el estadio Lusail.

“Se dio lo que soñaba y llegó en la parte final de la carrera. Levanté la buena y después en los festejos hubo lío, pero ya no importaba. Es pesadita. Todo lo que imaginaba fue chico al lado de lo que fue. Mis sensaciones, la de mis compañeros, la de mi familia y de toda la Argentina”, manifestó el rosarino en diálogo con ‘Urbana Play’.

Además, la ‘Pulga’ acotó que jamás se imaginó sentir el respaldo, no solo de la gente de su país, sino de todo el mundo. “Fue inexplicable y algo que nunca se dio que tanta gente en todo el mundo me apoye para que salga campeón. Fue una energía clave para que se dé”, añadió.

En otro momento de la entrevista, Messi recordó todo lo que tuvo que pasar para conseguir el objetivo que tanto estaba buscando. Dejó atrás las finales perdidas y se apoyó en el respaldo sincero de sus familiares y de quienes siempre estuvieron con él en las buenas y en las malas.

“Hubo épocas donde sufrí muchísimo con la Selección. Decepciones, finales perdidas. Había recibido muchas críticas de todos los colores y yo se que mi familia sufría como yo e incluso más. Ganamos la Copa América, ganamos el Mundial. Ya está, no queda nada”, comentó el ‘10′ se la ‘Albiceleste’.

Lionel Messi ganó la Copa del Mundo con Argentina con 35 años. (Foto: Getty Images)

El penal de Montiel, la reacción de la gente y Maradona

Volviendo un poco hacia ese domingo 18 de diciembre, Lionel Messi recordó lo que pasó por su cabeza durante el último penal para Argentina, el cual fue ejecutado con maestría por Gonzalo Montiel. El desenlace pudo haber variado, pues si fallaba el ‘Cachete’, Francia seguía con vida. Felizmente para ellos el del Sevilla volvió a estar preciso y anotó un gol que quedará para la historia.

“Es difícil de explicar lo que sentí en ese momento. Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza. No poder creer que al final lo conseguimos. Se me dio. Conseguí todo con la Selección como siempre como lo soñé. Era cerrar mi carrera de una manera única. Nunca imagine que se me iba a dar todo esto y llegar a este momento fue lo máximo”, contó ‘Leo’.

“No volví a ver la final. Vi resúmenes, jugadas, los festejos de la gente cuando somos campeones del mundo, pero los 90 minutos no los volví a ver. Argentina fue una locura. La gente que estaba en el Obelisco entendió que fue imposible llegar. Queríamos pero no se podía y no había”, remarcó, lamentando no haber podido hacer el recorrido completo con la Copa del Mundo hacia el Obelisco.

Finalmente, dejando un mensaje emotivo para los argentinos, Messi no se olvidó de Diego Maradona y contó que le hubiera gustado tenerlo cerca el día que salieron campeones del mundo. “Si Diego hubiese estado, me hubiese entregado la Copa él. Hubiera sido muy linda esa foto. Creo que tanto Diego como mucha gente que me quiere desde arriba hacía fuerza alentando”, puntualizó.





