Lionel Messi ya está en Argentina. Este lunes, la ‘Pulga’ se sumó a la concentración del equipo de Lionel Scaloni. Llegó a primera hora y de inmediato pasó a saludar a todos sus compañeros. “Ya estamos”, escribió en su cuenta de Instagram, con una fotografía en el complejo deportivo de la AFA, en Ezeiza.

Se trata del retorno del rosarino a la ‘Albiceleste’, con la que jugó por última vez el 19 de noviembre del año pasado, cuando jugó los 90 minutos en la victoria por 1-0 ante Perú. Luego le ganaron a Uruguay y a Brasil, en marzo, pero sin la ‘Pulga’. En esta fecha FIFA de junio, Argentina juega ante Chile, en Santiago, y después recibe a Colombia.

En este 2025, Messi se ha enfocado en el Inter Miami y llega al duelo ante la ‘Roja’ con una estadística que mete miedo. El exBarcelona ha jugado 20 partidos, donde ha marcado 15 goles y ha otorgado seis asistencias con su equipo en Estados Unidos.

Lionel Messi posteó esta imagen en su cuenta de Instagram anunciando su retorno a la Selección de Argentina. (Foto: Instagram)

El futuro de Messi

Luego de estar en Argentina, Messi volverá a Estados Unidos y se enfocará en el Mundial de Clubes, donde el Inter Miami es local y enfrentará al Al Ahly, Porto y Palmeiras. A nivel de selección, Argentina ya tiene el pasaje asegurado al Mundial del 2026, al que la ‘Pulga’ espera llegar en óptimas condiciones.

“Este año va a ser importante jugar con continuidad, el año pasado arranqué y tuve que parar por lesiones. Este es un año largo, no está el corte de junio, está el Mundial de Clubes. Iré viendo. Obviamente que uno piensa pero no quiere ponerse metas tampoco. Quiero vivir el día, ver cómo me siento en lo físico y ser sincero conmigo si estoy para estar o no”, señaló el rosarino hace algunas semanas.

“Ahora disfruto, seguir compitiendo no se me va a ir nunca. Lógicamente, lo del Mundial, se refleja dentro de la cancha, le decía a mi familia ‘ya está’. Después de esto conseguimos todo”, añadió.

En esa línea, Messi habló sobre los cambios que ha tenido que aplicar en su juego debido a que está cerca del final de su carrera. “En el Mundial jugué muy parecido a lo que hago ahora. En el último Barcelona también, ya jugando casi de doble punta o atrás del punta. En el Mundial, jugaba muchas veces con Lautaro (Martínez), con Julián (Álvarez) y estaba más cerca de ellos, más cerca del área, también creo que fui mejorando y fui agregando cosas a mi juego”, explicó.

Messi enfrentó por última vez a la selección peruana el pasado 16 de noviembre, en el estadio La Bombonera, por eliminatorias.

