Después de alcanzar el bicampeonato con la Selección de Argentina, Lionel Messi está disfrutando de un período de descanso mientras se recupera de una lesión en el tobillo derecho. El campeón de la Copa América 2024 y actual jugador del Inter Miami está pasando un excelente momento en sus vacaciones con Antonela Roccuzzo. Tanto es así que la esposa del ‘10′ compartió en su Instagram una serie de fotos que muestran a la pareja disfrutando del sol en un yate, destacando el bronceado de ambos. Además, las imágenes también incluyen a un grupo de amigos cercanos, entre los que se encuentran Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi, reflejando la cercanía y camaradería entre ellos.

Lionel Messi, tras la euforia de la Copa América 2024, está viviendo un momento apartado del fútbol. No solo está aprovechando esta etapa para recuperarse de la lesión que sufrió en la final contra Colombia, sino también para disfrutar de unas cortas vacaciones y del sol de Florida. Junto a Antonela, el futbolista está pasando una temporada de relajación, durante la cual una serie de fotos se convirtieron en una sensación en las redes, especialmente en Argentina.

Roccuzzo se mostró con un bikini fucsia y un llamativo bronceado en unas fotos que compartieron durante sus vacaciones. Lionel, por su parte, captó la atención de sus seguidores al aparecer con una mancha roja en el pecho, lo que generó numerosos comentarios. A pesar de estar en un ambiente relajado, el astro argentino no descuida su salud, ya que todavía lleva una bota ortopédica. Esta precaución es parte de su plan para asegurar una recuperación completa y estar en óptimas condiciones para enfrentar los desafíos deportivos que le esperan este año.

En una de las fotos compartidas por la empresaria, también se pueden ver a Luis Suárez y su esposa, Sofía Balbi. A diferencia de Messi, quien sigue alejado de las canchas debido a una lesión que sufrió en la final de la Copa América, Suárez ya ha vuelto a los entrenamientos con el Inter Miami. Sin embargo, la buena amistad entre estas dos parejas les permitió disfrutar de un momento de felicidad, alejados de sus responsabilidades y preocupaciones.

Aunque no pudo jugar, el delantero rosarino estuvo presente en el palco durante las recientes victorias de las Garzas en la MLS, donde lideran la Conferencia Este. Asistió al partido del miércoles pasado, en el que el equipo ganó 3-1 contra Toronto, y también al partido del sábado, en el que ganaron 2-1 frente al Chicago Fire. En el último encuentro, el capitán fue homenajeado por su reciente éxito en la Copa América, un título que elevó su cuenta a 45 trofeos en su carrera. Este logro lo ha consolidado como el futbolista más exitoso de todos los tiempos, superando al brasileño Dani Alves.

Lionel Messi y Antonella Rucozzo disfrutan de sus vacaciones en Miami. (Foto: antonelaroccuzzo).

¿Cuál es el diagnóstico del tobillo de Lionel Messi?

Lionel Messi sufrió una lesión en el tobillo y tuvo que salir del campo a los 65′ del partido contra Colombia. En el banco de suplentes, se pudo observar una hinchazón en el área afectada, así como las lágrimas del astro argentino, lo que reflejaba su dolor y frustración. Días después, regresó a su club, el Inter Miami, pero su entrenador, Gerardo Martino, habló sobre su estado actual sin dar indicios de que el jugador pudiera volver pronto a las canchas.

“Leo, como ustedes ya saben, salió el parte médico del club y la información es esa. Respecto a los tiempos, seguramente será evaluado semana a semana. Y vamos a ir viendo cómo justamente es su recuperación sin correr ningún tipo de riesgo”, remarcó el ‘Tata’ al inicio de la conferencia de prensa, en cuanto al regreso del ‘10′ en el fútbol norteamericano.

Las consultas sobre la actualidad de Leo no cesaron y una de las interrogantes fue si es que se podía especificar la gravedad de la lesión; sin embargo, el ex DT de la selección de Argentina, Chile y México, contó que la evolución dependerá de lo que digan los médicos. “Sobre Leo ya no quiero hacer ningún tipo de especulaciones sobre el futuro porque eso lo van a manejar los médicos con él. El parte médico que nosotros queríamos que salga de parte del club, y justamente del staff médico, salió; y vamos a ir viendo cómo es. Hacer yo una especulación desde mi lugar de entrenador no estaría bien porque podría decir cualquier cosa”, apuntó.

El pasado 16 de julio, Inter dio novedades sobre la situación de Lionel mediante un comunicado: “Tras una evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi ha sufrido una lesión en los ligamentos del tobillo de su pierna derecha. La disponibilidad del capitán vendrá marcada por revisiones periódicas y por el desarrollo de su recuperación”. De acuerdo al diagnóstico, Leo no tendrá que ser operado, pero estará fuera de acción entre seis a ocho semanas. Esta compromete el ligamento interno, por lo que genera inestabilidad al momento de poder pisar.





¿Qué dicen los especialistas sobre el tobillo de Lionel Messi?

Según La Nación, es el “esguince que no se cura”. El medio argentino conversó con Omar Lencina, especialista en traumatología y medicina deportiva (ex trabajador de la AFA), quien determinó que es la rotura parcial de los ligamentos que unen la tibia y el peroné.

“Lo que pasó con Messi en la final lo pudimos ver todos a través de las cámaras de televisión. A los 35 minutos del primer tiempo, mientras lanzaba un centro hacia atrás estando dentro del área, el futbolista intentó frenar y, a raíz de la inercia con la que venía, el tobillo se le dobló hacia afuera. A esto se lo conoce como eversión. Y es este mal movimiento el que le ocasiona al diez lo que para mí es un esguince sindesmal”, detalló el ex AFA.

Por otro lado, “lo más común es que los esguinces sean por inversión, donde el tobillo se dobla hacia adentro. El 90 por ciento son de este tipo. Pero lo que sufre Messi, es un esguince poco frecuente. Abarca el 10 por ciento de los casos. El esguince sindesmal implica la rotura parcial de los ligamentos que unen a la tibia con el peroné. Por la hinchazón y las dificultades para caminar que tenía Messi, infiero que que la lesión abarca también el ligamento interno del tobillo, llamado deltoides”.

Así terminó el tobillo de Messi en la final de la Copa América 2024. (Difusión)





