Ha pasado más de una semana desde que Argentina ganó la Copa América de Brasil y Emiliano Martínez sigue con la euforia a tope. El portero de la ‘Albiceleste’ pasa por el mejor momento de carrera, ya que ha cumplido el sueño que tenía desde chico: conseguir un título con su país. Y en medio de su felicidad, el popular ‘Dibu’ ha revelado cómo fueron los días de convivencia con Lionel Messi, jugador al que considera el mejor del mundo.

El también arquero del Aston Villa inglés, además de elogiarlo de todas las formas posibles, confesó al diario ‘Olé' que jugar al lado de Messi lo ayudó a elevar su nivel, haciendo alusión al popular ánime Dragon Ball. El crack argentino no dudó en ponerse en los zapatos de Vegeta.

“Vos querés jugar con el mejor del mundo y verlo jugar de atrás me generaba una seguridad, y me hizo una mejor versión. Ojalá hubiera jugado todos los partidos en una liga con él y sería mucho mejor arquero. ¿Viste cuando ves Dragon Ball Z cuando sos chico? Yo soy Vegeta y cuando jugué con Messi me hice Súper Saiyajin”, apuntó Martínez.

El ‘Dibu’ Martínez también confesó qué fue lo que más lo sorprendió de Lionel Messi. Con toda sinceridad, el portero argentino calificó al seis veces Balón de Oro como un “pibe normal”. Asimismo, destacó la influencia positiva del rosarino en el vestuario.

“Es un pibe normal, un tipazo y alguien que realmente quería algo con la Selección, más que nadie con la Selección. Y nos transmitía eso a nosotros, a la nueva camada, las ganas que tenía el animal éste de ganar algo, ¿cómo no vamos a querer ganar algo nosotros?”, dijo Martínez.

Cabe recordar que la Copa América 2021 fue el primer título de Lionel Messi en la selección absoluta. Antes de la final ante Brasil, la ‘Pulga’ mordió el polvo de la derrota en 2007, 2014, 2015 y 2016.





