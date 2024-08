Y un día volvió. Este lunes 5 de agosto es un día especial para River Plate y sus millones de hinchas. ¿La razón? El regreso de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador de la historia de la institución de Núñez. El ‘Muñeco’ fue presentado en una conferencia de prensa en el salón de eventos de la tribuna San Martín del estadio Monumental y se refirió a los últimos movimientos en el mercado de fichajes y también dejó un contundente frase con miras a la Copa Libertadores: “Tenemos que recuperar un espíritu de club y equipo”.

‘Napoleón’ entró a la sala y se abrazó con dirigentes e ídolo como Rodolfo D’Onofrio, Enzo Francescoli y Gabriel Rodríguez -el entrenador que lo formó en las divisiones menores-. El encargado de abrir la conferencia fue el presidente Jorge Brito. “Hoy es un día histórico para el mundo River, por el comienzo de la segunda etapa de Gallardo como técnico. Quiero agradecerle por haber tomado este nuevo desafío. Es un año con una Copa Libertadores muy particular. Esperamos tener la final en nuestra casa”, dijo.

Gallardo tomó el micrófono y primero agradeció a Brito. “Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa”, comentó.

Luego, el estratega de 48 años fue contundente sobre lo que se viene para el club. “Tenemos que recuperar el espíritu de club y de equipo, hay que recuperar el deseo de seguir construyendo. Con nuestro comando técnico vamos a dar el 100 por ciento de nuestras posibilidades. Si nos va muy bien a todos, vamos a ser felices. A eso vamos a apuntar. Les quiero dar las gracias a todos y en especial a mi viejo, que hoy no pudo venir, pero lo vamos a tener de vuelta por acá pronto”, agregó.

Después, Marcelo se refirió a la Copa Libertadores, la gran obsesión del ‘Millonario’ en esta temporada. “Esa es la ilusión de todos. Para mi no hay ninguna revancha. Simplemente voy viendo lo mejor para mi carrera. Estar acá es un privilegio. La pregunta de la Copa se genera lógicamente. Vamos a hacer todo lo posible para jugar las siguientes instancias. La ilusión de todos es ganar la Libertadores”, indicó.

Sin embargo, dejó claro que primero debe pensar en su debut frente a Huracán el domingo que viene en el Más Monumental de Buenos Aires. “Los cruces directos nos estimulan. Hay que prepararse. No puedes llegar mal a un partido. Con Huracán va a ser una buena medida para afrontar los octavos de final”, sentenció el ‘Muñeco’.





¿Cuándo juega River los octavos de la Libertadores?

Luego de ser presentado en conferencia de prensa, rodeado por los 14 trofeos que acumuló en su primera etapa como entrenador, Marcelo Gallardo deberá enfocarse en el próximo duelo ante Huracán y en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores antes Talleres de Córdoba.

El duelo de ida se jugará el miércoles 14 de agosto en el estadio Mario Alberto Kempes desde las 7:30 de la noche (hora peruana, 9:30 p.m. en hora argentina). Mientras que el compromiso de vuelta se disputará el miércoles 21 de agosto en el Más Monumental desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, 9:30 p.m. en Argentina).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR