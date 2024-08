Se confirmó la programación de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026 y esta dejó una sorpresa. La Selección de Bolivia disputará su encuentro frente a Venezuela, el 5 de septiembre, en el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto, donde ejerce de local el club Always Ready. Este recinto tiene una particularidad: está ubicado a nada menos que 4 083 metros sobre el nivel del mar, superando al tradicional Estadio Hernando Siles de La Paz, que cuenta con una altitud de 3 577 m. De esta manera, la ‘Vinotinto’ tendrá una complicada misión en el reinicio del torneo clasificatorio.

El Estadio Municipal de Villa Ingenio aparece como la sede más alta de Eliminatorias a nivel mundial y como el segundo campo con mayor altitud del planeta, ya que el primero es el Estadio Daniel Alcides Carrión y se encuentra ubicado en la ciudad de Pasco, en Perú, a 4 338 metros sobre el nivel del mar. A inicios de año, la Conmebol dio el visto bueno para que Always Ready juegúe la Copa Libertadores en El Alto y varios equipos sufrieron los estragos de lo que es jugar en esa ciudad, como Sporting Cristal que cayó por 6-1. Por esta razón, Depor contactó con dos técnicos nacionales con experiencia en altura y un médico deportivo, quienes nos dieron un mejor panorama sobre cómo los equipo deben enfrentar este tipo de condiciones.

¿Cómo preparar un partido en altura?

El técnico Javier Arce, con trayectoria en equipo de alturas como Deportivo Nacional, Cusco FC y Sport Huancayo contó qué le sucede al cuerpo del futbolista cuando va a ciudades con mayor elevación. “Hay un estudio que dice que a partir de los 3 600 o 3 700 metros sobre el nivel del mar hay una merma de la condición física. Es complicado para los que vienen del llano, pero para los que ya juegan en altura de repente los efectos son menores. De todas maneras se va a producir una alcalosis respiratoria (aumento del pH de la sangre) porque la presión de oxígeno es totalmente diferente. Los deportistas de alto rendimiento tienen la saturación de oxígeno en un 97 a 98 % a nivel de mar y cuando se sube más allá de los 2 800 o 3 000 metros ya se comienza a sentir de una manera diferente. Va a ser bastante complicado El Alto”, explicó.

Además, contó su experiencia yendo a Bolivia para disputar Eliminatorias, cuando se desempeñaba como preparador físico de la ‘Bicolor’. “Para mí lo mejor es llegar el mismo día del partido u horas antes, pero a veces no se da por cuestiones logísticas. Yo me acuerdo que para las Eliminatorias al Mundial Corea-Japón (2002) yo era preparador físico de la selección (peruana) y jugábamos contra Bolivia en La Paz. Procuramos llegar a Santa Cruz (416 m s. n. m.) dos días y subir el mismo día del partido a las 11 de la mañana y jugamos a las 4 de la tarde”, relató.

Javier Arce fue parte del cuerpo técnico de Julio César Uribe en la Selección Peruana. (Foto: Difusión)

“Una de las formas es llegar el mismo día para que no haya los efectos nocivos de la altura inmediatamente. Si llegas días antes, entre 48 a 72 horas, la crisis respiratoria se produce entre el tercer y cuarto día hasta el séptimo día, aproximadamente cuando el organismo de adaptación. Desde mi punto de vista de ex preparador físico, lo mejor es llegar con 10 días de anticipación o ir subiendo progresivamente. Por ejemplo, de Lima ir a Arequipa y quedarse tres o cuatro días, para luego subir a una altura mayor. Lo ideal sería una subida escalonada, pero si vas a subir de llano de un solo golpe, lo mejor es llegar el mismo día del partido”, añadió Javier Arce.

Por otro lado, el entrenador aseguró que la altura puede traer beneficios a Bolivia, siempre y cuando consiga ser superior también en el juego, de lo contrario no podrá sacar provecho. “La altura por naturaleza es una ventaja, pero si no la sabes trabajar no es mucha ventaja. Si tienes altura, pero tu equipo juega mal fútbol no hay forma. Lo comprobamos con Binacional que fue campeón en 2019 logrando ventaja en altura, pero sabiendo jugar al fútbol porque sacó muchos partidos de visita, pero este es un partido de Eliminatorias y va a ser bastante difícil. El trabajo viene de parte de los visitantes que tienen que establecer un protocolo previa de alimentación a base carbohidratos y líquidos. Para mí la mejor opción tendrá que ser llegar en el mismo momento”, expresó.

Palabra del médico

Luis Cotillo, especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, dio su opinión sobre el tema de la altura en el fútbol: “Los jugadores que van a cierta altura lo primero que tienen que hacer primero es la aclimatación porque no es lo mismo trabajar a nivel de mar o por encima. Uno esfuerza el doble el corazón, entonces la aclimatación es fundamental. Siempre se recomienda ir una semana antes de un partido competitivo oficial y esto tiene que ir de la mano con el nutricionista. Todo equipo médico de un club de fútbol profesional o una selección tiene que ir con un equipo multidisciplinario, donde va el médico, el fisioterapeuta, el nutricionista y el psicólogo”.

El médico que trabajó en clubes como Deportivo Municipal, Sport Boys y Sporting Cristal, indicó que “cada uno tiene su estilo y su forma de trabajar, pero yo que tengo experiencia en el fútbol, cuando hemos llegado un día antes, hemos tenido complicaciones a la hora del partido. Por mi experiencia, no recomiendo llegar al mismo día porque he visto cómo hemos perdido con diversos clubes en mis años en el fútbol”.

Sporting Cristal tuvo una mala experiencia en El Alto y cayó 6-1 ante Always Ready en partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. (Foto: Aizar Raldes/AFP)

Finalmente, Cotillo contó una anécdota cuando trabaja en el conjunto del Callao: “Yo me acuerdo que Sebastián Penco cuando estaba en el (Sport) Boys y fue a jugar a Juliaca (3824 m s. n. m.) con Binacional, me dijo: ‘En los años de fútbol que tengo nunca he visto algo así, es infrahumano jugar ahí, hay que ser loco’, nunca me voy a olvidar de sus palabras”.

Dosificar fuerzas es la clave

El actual técnico de Alianza Universidad de Huánuco, Paul Cominges, comentó que “la altura es complicada por cómo vuela la pelota y por lo que es difícil recuperarte de un esfuerzo máximo. Según mi punto de vista, lo que más te ayuda es dosificar bien tus esfuerzos y la mejor manera de hacerlo es dándole buena administración a la pelota”

El exdelantero, que participó con la Selección Peruana en la Copa América de 1997, y visitó las camisetas de equipos de altura como Cienciano y Atlético Universidad de Arequipa contó cómo fue su experiencia jugando en altura. “A mí me ha ido mejor cuando he llegado más cerca al partido, así me he sentido mejor, aunque hay algunos compañeros que no lo sienten así”, manifestó. Además, explicó que los futbolistas deben administrar sus energías durante los partidos: “Si a la hora del juego tú no dosificas bien tus esfuerzos, es muy difícil”.

Sobre la localía del combinado boliviano en El Alto expresó que “va a ser ventaja si los equipos que van no dosifican sus esfuerzos, si lo hacen va a ser difícil para Bolivia también. Va a depender también de qué propone el equipo que vaya a jugar o qué puede proponer porque no es fácil tampoco”. De esta manera, no hay una fórmula mágica para enfrentar este tipo de partidos, hay distintas maneras de trabajar y depende mucho de la experiencia adquirida.





