El buen trabajo que realizó Marcelo Gallardo en River Plate lo puso en la mira de grandes equipos de Europa. Y es que, tras convertirse en leyenda por la cantidad de títulos que levantó (como la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid), el estratega argentino dejó números envidiables y se ganó el respeto de grandes clubes del mundo. Sin embargo, son varias las opciones que tiene sobre la mesa, las cuales viene analizando para poder continuar con su carrera en los banquillos.

Como se recuerda, en el ‘Viejo Continente’ empezaron los rumores sobre un acercamiento entre el PSG y el ‘Muñeco’. También apareció la opción del Chelsea, relacionando a Enzo Fernández con el DT. No obstante, a cinco meses de su salida del conjunto ‘Millonario’, Gallardo habló sobre su situación actual y aseguró que está “visualizando cuál podría ser el próximo paso” de su carrera, en una entrevista con The Athletic.

Eso sí, el argentino reveló cuáles son sus condiciones para retornar: “Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tienes que encontrar la conexión adecuada, el lugar donde poder transmitir tus ideas. No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club antiguo porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de operar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”.

Consultado sobre su estilo de juego, Marcelo Gallardo señaló que “existen diferentes formar de competir”. “Algunos equipos prefieren sentarse y atacar el espacio porque tienen las herramientas para hacerlo. Hay equipos que buscan la iniciativa. Y luego hay muchos equipos que solo esperan”, acotó.

La final contra Boca Juniors en Madrid

El exentrenador de River Plate también habló sobre la final que le tocó disputar ante Boca Juniors en Madrid. Asimismo, reveló que “nadie pensó en ganar y lo que podría significar”. “Todos pensaban en lo que le iba a pasar al que perdiera: ese morbo que tenemos los argentinos sobre la derrota: ‘Vamos a hacer pedazos al perdedor’. (Pero) siempre pienso positivamente, siempre espero lo mejor. Nunca lo he visto como, ‘Oh, mie***, ¿y si perdemos?’ Eso me parece tan mediocre”, sostuvo.

“El miedo a perder nos paraliza. Lo entiendo en ciertos momentos: a veces te puede ayudar a enfrentar los desafíos. Pero en el fútbol argentino ha habido momentos en que el miedo a perder era tan fuerte que nos frenaba. Nos puso el freno de mano y no avanzábamos. Al menos tenemos que intentar vencer el miedo que nos paraliza. Al menos tenemos que intentar ofrecer algo más a los espectadores”, sentenció.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR