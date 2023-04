Manchester United quedó eliminado de la Europa League ante Sevilla y el primer gol fue producto de un error de David de Gea, al momento de ejecutar un pase. El resultado final fue 3-0, pero la primera escena ha quedado grabada en la retina de los hinchas y ex futbolista como Paul Scholes, quien manifestó su malestar por esta acción. A su vez, tuvo duros calificativos para el portero.

“El United ha sido vergonzoso. Mira, es una noche difícil. No manejaron la agresión del Sevilla. Cuando vienes a estos sitios, esperas liderazgo de tus jugadores más experimentados. Desde el primer minuto, De Gea patea el balón y a partir de ahí va cuesta abajo”, dijo.

Para Scholes, existió una culpa directa en los tres goles y esto porque se desconcentró desde la primera jugada. A nivel anímico, Manchester United ha pasado diversas emociones y mostró un panorama irregular. Eso sí, también hubo comentarios de respaldo para el DT.

“El portero tuvo la culpa de los tres goles: falló el pase comprometiendo a Maguire; no pudo detener un cabezazo blando que pasó por encima de su cabeza y regaló el balón después de salir corriendo de su área para el tercero. Hay que preguntarse si encaja en la filosofía de Erik ten Hag y si es el portero que el técnico neerlandés quiere para su futuro United”, declaró el ex futbolista de Manchester United.

Paul Scholes se retiró en 2013 como jugador de Manchester United. (Foto: Getty Images)

Más críticas para el portero

Scholes no dejó de hablar de De Gea y, a pesar de reconocer que no es un mal portero, se refirió a su lectura de juego en el partido ante Sevilla por Europa League. El ex volante fue claro al decir que su error fue no ver cómo estaba rodeado para ejecutar ese pase.

“David de Gea ha sido un portero fantástico, pero no es un futbolista fantástico. Vimos el pase que le jugó a Harry Maguire. No es un mal pase y sé que Harry Maguire la pedía, pero hay que leer la situación, leer lo que está pasando en el estadio, la presión... Estaba rodeado de tres rivales, cayó en la trampa”, apuntó al respecto. No hay un buen clima en Old Trafford.





