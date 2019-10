"Doy gracias a Icardi por haberse llevado a Wanda": 'Maxi' López incendió la pradera y acaban de responderle

'Maxi' López sorprendió al mundo entero la semana pasada al afirmar que tras varias años de llevar una herida en el corazón, decidió perdonar a Mauro Icardi por haberse involucrado sentimentalmente con la antigua mujer del delantero del Crotone, Wanda Nara.



"Le doy las gracias a Icardi por haberse llevado a Wanda", dijo el exjugador del River Plate en unas declaraciones que no cayeron nada bien en el entorno de Nara. El 'Maxi' recibió una contundente respuesta de Zaida, hermana de la botinera argentina.



"Qué desubicado ese comentario. Es muy machista”, dijo Zaira Nara en el programa argentino 'Morfi', del cual es conductora. La cuñada del delantero del PSG también criticó la forma en que 'Maxi' López explicó que ya había olvidado su romance con Wanda.



" ¡Pero pará un poco, no somos un objeto! Me parece que hay que empezar a revisar las formas en la que se expresan los hombres, no creo que él lo haya hecho con esa maldad. Esperemos que no", dijo Zaira.



“Yo creo que nunca es lindo cuando se rompe una familia, porque si te casás, lo hacés para toda la vida. Si tenés hijos, lo hacés con la mujer que amás. Realmente es triste por más que sea para mejor. Hay un momento de quiebre que es triste. Si la ves a ella (Wanda) que está recontra enamorada y volvió a formar una nueva familia, tuvo más hijos. Él (Maxi) sigue agarrado de la historia... Quiso hacerse el gracioso y le salió mal”, sentenció.

