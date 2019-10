Solo le sirve ser campeón: Barcelona necesita levantar la Champions League para clasificar al nuevo Mundial

Barcelona en los últimos años no ha tenido buena suerte con la Champions League. Los azulgranas no levantan el trofeo desde el 2015, cuando de la mano de la 'MSN' (Messi, Suárezs y Neymar) vencieron en el Olímpico de Berlín. Este 2019, es una nueva oportunidad para Ernesto Valverde, y no la piensa desaprovechar. Enfrentará al Slavia Praga con esa consigna.

Hace dos temporadas fue en Roma, la anterior en Anfield, esta no pueden dejar pasar la oportunidad. Son grandes favoritos para hacerse de la 'Orejona'. Irán partido a partido. Esta será su última oportunidad pensando en el Mundial de Clubes que se disputará en el 2021.

El Consejo de Fifa dará a conocer este jueves el forma to del nuevo Mundial que arrancará el 17 de junio de 2021 hasta el 4 de julio, con 24 clubes, y que se disputará cada cuatro años durante los meses de junio y julio. La sede será China si el Consejo de la FIFA que se celebra en Shanghai ratifica la propuesta.

Luis Suárez marcó el 3-0 del Barcelona vs Eibar en partido por la fecha 9 de LaLiga Santander tras pase de Lionel Messi.

Europa repartirá ocho plazas y en estos momentos solo Real Madrid y Atlético tendrían su presencia asegurada por sus recientes triunfos en Champions League y Europa League. Para que el Barza logre ingresar necesita levantar el trofeo esta temporada o en la 2020-2021.

En caso quede fuera, ya que muchos clubes y la propia UEFA se han mostrado en desacuerdo con la opción que la FIFA reparta dos invitaciones. Cuenta para elaborar la lista de participantes las últimas cuatro temporadas hasta la celebración del Mundial.

¿Cómo será el nuevo Mundial de Clubes?

El Consejo de la FIFA decidirá que Sudamérica tenga seis plazas, mientras que África, Asia y la Concacaf tres, con Oceanía con un representante. El torneo comenzaría con una fase de ocho grupos, cada uno con tres equipos. El primer puesto avanzaría a los cuartos de final, por lo que el vencedor y finalista jugarían 5 partidos.

Los 23 miembros de lo Consejo de la FIFA deberán aprobar las nuevas medidas adoptadas para la regulación de los traspados de jugadores y que entrarán en vigor a partir del verano del 2020.

