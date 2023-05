Cada comentario trae una nueva polémica. Mauro Icardi y Wanda Nara continúan acaparando portadas de la prensa de espectáculos. La paraje argentina atraviesa una crisis amorosa que podría acabar con su larga relación, después de las últimas informaciones y rumores de supuestas infidelidades. Ahora último, el futbolista ha decidido responder las preguntas de sus seguidores en redes sociales y explicó que esta situación “ya lo aburrió”.

Unos días después de que la empresaria argentina revelara que está soltera, el delantero del Galatasaray ‘despejó' la dudas de sus casi 10 millones de followers. “Respondo”, escribió en una cajita de sus historias de Instagram y en medio de un nuevo conflicto matrimonial, las preguntas sobre la relación con Wanda, sus hijas y la supuesta infidelidad no se hicieron esperar.

“¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”, quiso saber un usuario. “La única verdad es que me pidió los pasajes, le dije que no, entonces ‘está separada’. ¿Y van? ¿Cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”, contestó tratándola de caprichosa a Wanda.

Icardi habló de su relación con Wanda y se mostró harto de sus actitudes. (Foto: Captura)

Además, se refirió a los rumores sobre una supuesta infidelidad de su parte durante su viaje a la Argentina: “No se coman el verso ni el invento de las infidelidades”. Por último, el ex Inter - a puro humor, respondió a una usuaria le propuso que dejara de sufrir y que mejor formalice con ella: “No sufro, me cago de risa con tantos inventos. Y estoy casado hace diez años”.

Icardi se acerca a Sudamérica y no le cae bien a Wanda

En las últimas horas, irrumpió el rumor que del nombre de Mauro Icardi como posible refuerzo de Boca Juniors, algo que generaría una verdadera revolución en el fútbol argentino y no le caería bien a Wanda Nara, fanática de River Plate.

Claro está, si el club ‘Xeneize’ ficha a Icardi sabe que se adjudicará un combo: a sus buenas producciones dentro del campo de juego, le suma su polémica vida privada. Galatasaray es testigo de ello: mientras su apellido hace ruido por los escándalos amorosos, en la cancha responde. Este martes anotó los dos goles para que su equipo superara (2-0) a Istanbulspor y quedara más cerca de lograr el objetivo de ser campeón de la Superliga de Turquía.

Wanda e Icardi se habrían separado por infidelidades (Foto: Wanda Nara/ Instagram)





