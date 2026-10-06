transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este evento está programado para este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental, a partir de las 6:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de Mi Telefe, podrás seguir la televisación de DIRECTV y TyC Sports. No recomendamos Pelota Libre TV.

Argentina vs. Benín se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Benín se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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