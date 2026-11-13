Este desde las 6:00 p.m. (horario en Perú), chocaron en . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de Telefe (Mi Telefe) y TyC Sports (TyC Sports Play) para todo el territorio argentino, y el público extranjero pudo verlo por las opciones digitales que hay disponibles. En Uruguay, por ejemplo, se vio vía DSports (DIRECTV y DGO) y AUF TV. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

En La Bombonera, Uruguay vs. Argentina por amistoso FIFA. (Video: Selección Argentina)
En La Bombonera, Uruguay vs. Argentina por amistoso FIFA. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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