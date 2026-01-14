Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Millonarios vs Boca EN VIVO vía ESPN y Disney Plus gratis por Copa Miguel Ángel Russo
Millonarios vs. Boca Juniors cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Copa Miguel Ángel Russo, desde el estadio La Bombonera. Este choque se disputará el miércoles 14 de enero de 2026, como parte de la preparación de ambos equipos. ¿A qué hora inician las acciones? El partido empieza desde las 5:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y a las 7:00 p.m. (horario de Argentina). ¿En qué canales verlo? Si estás en Latinoamérica, lo puedes seguir por ESPN (DIRECTV y Disney Plus). No te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Sigue todos los detalles aquí.
Boca vs Millonarios por Copa Miguel Ángel Russo. (Video: El Canal de Boca)