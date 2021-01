Más que una polémica causó la revelación de audios enviados por Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, mientras se confirmaba la muerte del astro del fútbol. Los comentarios del neurocirujano provocaron profunda indignación en Dalma Maradona, hija del ‘Pelusa’, quien no dudó en explotar en las redes sociales, a raíz de los últimos sucesos en Argentina.

El doctor, actualmente investigado por homicidio culposo, respondió a uno de sus contactos durante los reportes de la prensa mundial por el fallecimiento del ’10′. “Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a ca*ar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”, dijo en un audio hecho público por Infobae, en el momento en que cruzaba información con Agustina Cosachov, psiquiatra del ídolo de multitudes.

Esto dejó consternada a la hija más mediática de Maradona, quien no se guardó nada en redes sociales. “Luque, sos un hdp y ojalá se haga justicia, pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla”, señaló a través de Instagram, apuntando también contra el ex abogado y apoderado de su padre.

“Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”, agregó.

Luego continuó en Twitter: “No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos HDP! YO NO VOY A PARAR!”, enfatizó. “Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos”, escribió sobre una captura de declaraciones pasadas de Morla.

Maradona falleció a los 60 años el pasado 25 de noviembre por un paro cardiorrespiratorio, en la soledad de su habitación en el domicilio de la provincia de Buenos Aires en el que se recuperaba de la operación a la que fue sometido en noviembre, entre otras dolencias.

Ya en diciembre, un informe toxicológico reveló que no había ni alcohol ni drogas ilegales en su cuerpo, pero sí presencia de diversos medicamentos para tratar su salud física y mental.

Tras el fallecimiento del histórico capitán de la ‘Albiceleste’, la Justicia inició una investigación para determinar si hubo algún tipo de negligencia en su tratamiento médico que pudiera derivar en un delito de homicidio culposo.

Si bien hasta ahora la causa no tiene acusados formales ni detenidos, sí se han realizado diversos registros e incautaciones principalmente en propiedades de Luque, que atendía a Maradona y había participado de su intervención por un hematoma cerebral a comienzos de noviembre, y de su psiquiatra, Agustina Cosachov.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.