En las últimas semanas, el nombre de Paulo Dybala (30 años) estuvo en boca de todos luego de que se supiera que el futbolista recibió una oferta millonaria de Al Qadsiah de Arabia Saudí -recién ascendido a la Saudi Pro League- para unirse como uno de sus máximos refuerzos. Muchos consideraban que, de aceptar, sería el fin de su carrera futbolística al irse a una liga inferior a la Serie A. Sin embargo, tras analizarlo, el argentino rechazó la oferta. Tras esto, la ‘Joya’ rompió su silencio y habló respecto a su continuidad en la Roma y también de su deseo de volver a la Selección Argentina, donde recientemente fue llamado a última hora por Lionel Scaloni.

Cuando se habla de partir a la liga de Arabia Saudí, que en los últimos años busca potenciarse con futbolistas que marcaron un antes y un después en sus equipos pero que viven los últimos años de su carrera y ven el tema económico como prioridad, se piensa que el fin de una carrera de élite está cerca. Por lo tanto, tanto en la Roma como en la selección argentina, se consideró que la ‘Joya’, tras recibir una oferta millonaria, podría ver su carrera como finalizada.





Sin embargo, el argentino no aceptó el dinero que se le ofreció Al Qadsiah -equipo donde juega André Carillo-: 75.000.000 de euros por tres temporadas. Una suma considerable, teniendo en cuenta que el futbolista tiene 30 años y está entrando en una etapa de su carrera en la que la mayoría piensa en el final. Tras esto, el propio Paulo rompió su silencio y salió a hablar al respecto, aclarando sus prioridades en el fútbol.

El internacional argentino, que se perdió la última Copa América, explicó los motivos detrás de su decisión de quedarse en la Serie A. “No puedes ignorar el dinero, pero hay muchas otras cosas a considerar. Mi agente, que es un amigo, también valoró mi bienestar. No es cierto que él iba a ganar una gran comisión por el traspaso. Para él, lo más importante era mi felicidad y mi decisión de quedarme en Roma”, reveló Dybala.

Asimismo, el atacante indicó que, a pesar del dinero que se le ofreció, analizó muchos otros aspectos, como su familia y el deseo de volver a jugar con la Albiceleste. “Puse muchas cosas sobre la mesa: mi familia, mi esposa, la ciudad, el equipo y la posibilidad de volver a la Selección Argentina. Aunque se critica mucho por mis lesiones, me siento bien y estoy comprometido a trabajar duro cada día”, comentó.

Tras esto, el delantero recibió una llamada muy esperada: la selección argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, lo convocó para los partidos de las Eliminatorias 2026. Esto ocurrió después de que Paulo no fuera considerado en la última convocatoria, lo que le hizo decidirse por seguir jugando en un fútbol de élite. Ahora, se prepara para enfrentar a Chile como local y luego a Colombia como visitante.

Selección Argentina convocó a Paulo Dybala para las Eliminatorias 2026. (Foto: @Argentina).





Una ‘Joya’ con mucho valor en Roma

Paulo Dybala, desde su llegada a la Roma en el verano de 2022, dejó una huella significativa en el club, demostrando ser una pieza clave en el equipo. Durante su primera temporada en la Serie A, la ‘Joya’ se convirtió en uno de los jugadores más destacados del equipo. Con 34 goles en todas las competiciones y 18 asistencias en 79 partidos oficiales, su contribución fue vital para que la ‘Loba’ asegurara un puesto en la Europa League.

Entre sus logros en la ciudad romana, Dybala logró romper varios récords. En su primera temporada, se convirtió en el primer jugador en anotar más de 10 goles en una temporada para el club desde 2016. Además, su capacidad para ejecutar tiros libres y penales con gran precisión ha sido una ventaja crucial para el equipo. Su estilo de juego, caracterizado por su agilidad, técnica y creatividad, ha sido fundamental para el rendimiento ofensivo de la Roma.

Dybala también fue reconocido por su influencia fuera del campo. Su carisma y profesionalismo resonaron profundamente con los aficionados italianos. A pesar de la difícil situación del club en los últimos años, Paulo se volvió en un símbolo de esperanza y calidad. Su dedicación y esfuerzo constante son ampliamente apreciados por los hinchas, quienes ven en él a un jugador que no solo aporta en el campo, sino que también representa un nuevo capítulo prometedor para la Roma.

La conexión de Dybala con los hinchas de la Roma es particularmente notable. Su actitud respetuosa y su enfoque en el trabajo ganaron el cariño y el respeto de los seguidores. Es más, cuando era pretendido por el Al Qadsiah, algunos hinchas fueron hasta su casa en Italia para pedirle que se quede en el club, realizando canticos y mostrando su cariño para que se quede en el club: “Paulo no se vende, Paulo no se vende, Paulo no se vende”, manifestaron.

Otro aspecto relevante es el impacto que ha tenido en el vestuario. El argentino se integró muy bien con sus compañeros, mostrando liderazgo y motivación. Su experiencia y habilidad para elevar el nivel del juego son fundamentales para el desarrollo de jóvenes talentos en la Roma. La presencia de Dybala trajo un aire de profesionalismo y confianza, lo que fortaleció el espíritu del equipo.

Paulo Dybala recibió todo el aprecio de la hinchada de Roma en el Palazzo della Civilta Italiana. (Captura: AS Roma)





