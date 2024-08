Tras su ascenso a la Liga Profesional Saudí, Al Qadisiyah busca tener una buena campaña en Primera División. De esta manera, en el mercado de fichajes, el club se reforzó con futbolistas con un pasado en grandes clubes, como es el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, Nacho Fernández y Julián Quiñones, entre otros. Con André Carrillo entre sus filas (una pieza clave para alcanzar la máxima categoría), los ‘Reyes’ debutaron con una sorpresa para muchos aficionados peruanos: la ‘Culebra’ inició como suplente. En ese sentido, ¿cuál es su presente en el once del DT Míchel González?

A sus 33 años, ‘Andle’ volvió a la Primera División de Arabia Saudita, tras apostar por el proyecto que Al Qadisiyah le ofreció al desvincularse del poderoso Al Hilal, donde también dejó un gran cariño entre los hinchas de la institución. Al llegar a su nuevo equipo, tenía como reto, al ser contratado como la estrella del equipo, llevarlos a la primera categoría y posicionar al club entre los mejores del campeonato.

Recientemente, este viernes, el equipo del atacante de la ‘Bicolor’ hizo su debut en el torneo, comenzando con el pie derecho al golear 3-0 a Al-Fateh en la primera jornada. No obstante, una de las sorpresas en el once inicial del entrenador español Míchel González fue no posicionar a André Carrillo desde el inicio, haciéndolo ingresar recién en el segundo tiempo, a los 77 minutos.

Durante los más de 20′ en el campo, el exfutbolista de Alianza Lima se mostró participativo, con algunas actuaciones destacables tras ingresar por Abdulaziz, convirtiéndose en una opción más en el ataque del equipo y ser testigo en la jugada del tercer gol. No obstante, surge la duda de por qué, después de ser una pieza titular, Carrillo ahora ha pasado a ser suplente en el inicio de la Liga Profesional Saudí.





¿Cuál es el presente de la ‘Culebra’ en el Al Qadisiyah?

En la última temporada con el equipo, Carrillo disputó 28 partidos, en la mayoría de los cuales fue titular. Asimismo, participó en varias ocasiones en el ataque, logrando anotar dos goles y brindar cinco asistencias para los tantos de sus compañeros, siendo una pieza importante en el ataque de su equipo. Además, cuando no jugaba como titular, era una de las primeras opciones para el recambio.

Para el inicio de la Liga Profesional Saudí, el equipo realizó la pretemporada con varios partidos en los que el peruano, en su mayoría, también fue suplente, ingresando principalmente a partir del minuto 60 como una opción para el recambio. Es importante mencionar que, para este nuevo ciclo, los ‘Reyes’ cuentan con futbolistas en el ataque de características similares a las de la ‘Culebra’, pero más jóvenes.

Entre estos nombres se encuentran Turki Al-Ammar, de 24 años, y Abdulaziz Al-Othman, de 20 años. No obstante, el DT español también tiene opciones como el mexicano Julián Quiñones o el gabonés Aubameyang, quienes se destacan por su velocidad, una de las principales armas del peruano, pero que en los últimos tiempos no pudo mostrar con la misma frecuencia.





André Carrillo, uno de los mejor tasados de Al Qadisiyah

En la lista de jugadores más valiosos del Al Qadisiyah, André Carrillo ocupa el sexto lugar con una tasación de 1.5 millones de euros, según informa Transfermarkt. Actualmente es superado por el mexicano Julián Quiñones (10 millones), Aubameyang y Nahitan Nández (5 millones, cada uno), el español Nacho Fernández (3 millones), el alemán Alexander Hack, valuados en 1.8 millones de euros.

Cabe recordar que Al Hilal fue quien le abrió las puertas al atacante en Arabia Saudita. Luego de jugar el Mundial de Rusia 2018, Carrillo dejó Europa para incursionar en tierras árabes. No tardó mucho tiempo en consolidarse como una de las figuras de la escuadra, donde ganó siete títulos locales y la Champions League de Arabia en dos ocasiones.





