Por un nuevo válido por fecha FIFA, vs. se vieron las caras con la transmisión exclusiva de TyC Sports (TyC Sports Play) y Telefe (Mi Telefe) para todo el pueblo argentino. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Pelota Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro, jugado en el Estadio Alberto J. Armando y conocido popularmente como La Bombonera (Buenos Aires, Argentina), estuvo programado para las 18:00 horas del viernes 13 de noviembre en suelo peruano, con dos horas más en Argentina (20:00 horas).

Por amistoso internacional FIFA, Argentina vs. Uruguay juegan en Buenos Aires. (Video: Selección Argentina)
Por amistoso internacional FIFA, Argentina vs. Uruguay juegan en Buenos Aires. (Video: Selección Argentina)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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