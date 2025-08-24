En La Bombonera, vs. cara a cara (EN VIVO | EN DIRECTO) por la sexta jornada de la . El encuentro inicia desde las 4:15 p.m. (hora peruana). Para seguir la transmisión de este partido debes estar conectado a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Disney Plus y DGO. No te pierdas todos los detalles de este partidazo en la web del diario Depor.

Boca vs. Banfield por Liga Profesional Argentina. (Video: Fanatiz)
Boca vs. Banfield por Liga Profesional Argentina. (Video: Fanatiz)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS