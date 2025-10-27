vs. se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este lunes 27 de octubre en un partido válido por la fecha 12 del Clausura de la . ¿A qué hora empezará el partido y dónde puedes verlo? El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) por la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 3:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:00 p.m.

Boca vs. Barracas por Liga Profesional. (Video: Barracas)
Boca vs. Barracas por Liga Profesional. (Video: Barracas)

TAGS RELACIONADOS