Este viernes 11 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario peruano), chocaron por el . ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Con las transmisiones de ESPN, Disney Plus y TNT Sports, Boca vs. Central Córdoba se enfrentan en La Bombonera. (Video: Boca Juniors)
Con las transmisiones de ESPN, Disney Plus y TNT Sports, Boca vs. Central Córdoba se enfrentan en La Bombonera. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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