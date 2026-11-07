Desde La Bombonera, este sábado 7 de noviembre se llevó a cabo el partido entre vs. por la fecha 16 del Torneo Clausura de la . ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancó a las 15:30 horas; en México comenzará a las 14:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 17:30 horas; y en España, a las 21:30 horas. Los canales de transmisión también dependió del país. En Argentina se pudo seguir por ESPN y TNT Sports, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible en Disney Plus. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Defensa y Justicia: ver transmisión por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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