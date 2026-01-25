Desde el estadio Alberto Armando, la Bombonera, vs. Riestra juegan por la fecha 1 de la . El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 4:30 p.m., mientras que en territorio argentino arranca a las 6:30 p.m, de este domingo 25 de enero. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión se podrá ver por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros; en Argentina es televisado por TNT Sports.

Boca Juniors vs Dep. Riestra por la Liga Profesional | VIDEO: BocaTV
Boca Juniors vs Dep. Riestra por la Liga Profesional | VIDEO: BocaTV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS