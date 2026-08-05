transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este miércoles 4 de agosto en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, a partir de las 5:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN (Disney Plus Premium), podrás seguir la televisación de TNT Sports para todo el pueblo argentino. No recomendamos Pelota Libre TV.

Por la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, Boca vs. Estudiantes juegan por la Liga Profesional Argentina, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: Boca Juniors)
Por la jornada 2 del Torneo Clausura 2026, Boca vs. Estudiantes juegan por la Liga Profesional Argentina, con la transmisión de ESPN, Disney Plus y TNT Sports. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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