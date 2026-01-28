Este miércoles 28 de enero desde las 8:15 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por el Torneo Apertura de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga, además de la alternativa de TNT Sports. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Por el Torneo Apertura 2026, Boca vs. Estudiantes se miden en La Plata. (Video: Boca Juniors)
Por el Torneo Apertura 2026, Boca vs. Estudiantes se miden en La Plata. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS