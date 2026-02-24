Este martes 24 de febrero desde las 7:15 p.m. (hora peruana), vs. Gimnasia jugaron EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión está a cargo de TyC Sports para toda Latinoamérica y el territorio argentino, dependiendo del cableoperador que uses, además de la alternativa digital en TyC Sports Play. Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta es el escenario de este duelo y comienza con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Boca vs Gimnasia por la Copa Argentina | VIDEO: Canal de Boca
