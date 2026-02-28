Este sábado 28 de febrero desde las 3:45 p.m. (hora peruana), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO por la . ¿Cómo puedes ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, La Bombonera será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Previa Boca Juniors vs. Gimnasia Mendoza por la Liga Profesional Argentina. (Video: ESPN)

