Este domingo 26 de julio desde las 5:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la primera fecha del Clausura de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. TNT Sports también tiene los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Guillermo Laza será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Boca vs. Riestra se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus Premium. (Video: @bocajrs)
Boca vs. Riestra se enfrentan por la primera fecha del Torneo Clausura con transmisión de ESPN, TNT Sports y Disney Plus Premium. (Video: @bocajrs)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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