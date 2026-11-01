Desde La Bombonera, este domingo 1 de noviembre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 15 del Torneo Clausura de la . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 11:00 horas; en México comenzará a las 10:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, a las 13:00 horas; y en España, a las 17:00 horas. Los canales de transmisión también dependerán del país. En Argentina se podrá seguir por ESPN y TNT Sports, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible en Disney Plus. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Boca vs. River EN VIVO: ver hoy ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors)
Partido gratis, Boca vs. River EN VIVO: ver hoy ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: Boca Juniors)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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