Desde el estadio Alberto Armando - La Bombonera, vs juegan EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por la fecha 15 de la . El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 2:30 p.m., mientras que en territorio argentino arrancará a las 4:30 p.m, de este domingo 9 de noviembre. Ojo, no lo veas en Pelota Libre TV, señal pirata. La transmisión será por ESPN, que está disponible en las señales de Movistar TV, DirecTV, Claro Tv, entre otros; en Argentina será televisado por: TNT Sports. Revisa los detalles de este partidazo en la web de Depor.

Pelota Libre TV EN VIVO: Boca vs. River en directo por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: ESPN)
Pelota Libre TV EN VIVO: Boca vs. River en directo por ESPN, TNT Sports y Disney Plus. (Video: ESPN)

TAGS RELACIONADOS