Por la fecha 13 de la , vs chocaron en un partidazo. ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en Disney Plus Premium y Fanatiz. Ojo: TNT Sports también tuvo los derechos para Argentina y Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. ¿Cuándo y a qué hora empezó? El duelo se jugó este jueves 2 de abril desde las 6:30 p.m. (horario peruano) con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España, desde el Estadio Mario Alberto Kempes.

Partido gratis, Boca vs. Talleres EN VIVO: link para ver ESPN y TNT Sports en directo
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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